Avellino giorni decisivi | blindato Enrici si stringe per i rinforzi

L'Avellino ha blindato il difensore Enrici e sta definendo i rinforzi per la prossima stagione di Serie B. Il club lavora sui rinnovi e sulle trattative per completare la rosa. La squadra si sta preparando ai prossimi impegni di mercato, con le operazioni in corso per rafforzare il reparto difensivo e il centrocampo. Le decisioni prese in queste ore determineranno la composizione finale del roster.

Tempo di lettura: 3 minuti Il mercato dell’ Avellino entra nella fase più calda e tra rinnovi, trattative e scelte decisive prende forma la squadra che Alessandro Nesta guiderà nella prossima stagione di Serie B. La prima certezza arriva dalla difesa: Patrick Enrici ha ufficialmente prolungato il proprio contratto fino al 30 giugno 2029, confermando la volontà del club di puntare con decisione su uno dei protagonisti delle ultime due stagioni. Il difensore piemontese, arrivato in biancoverde due stagioni fa, ha collezionato complessivamente 64 presenze, quattro reti e un assist, diventando un punto di riferimento per il reparto arretrato. Il rinnovo rappresenta soltanto il primo tassello di una serie di prolungamenti già impostati dalla dirigenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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