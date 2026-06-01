Le trattative tra l’allenatore e la club sono in stallo, con decisioni attese nei prossimi giorni. Le voci di un possibile addio si sono fatte insistenti nelle ultime ore, alimentate da indiscrezioni di stampa. La situazione si fa sempre più incerta, mentre non ci sono ancora comunicazioni ufficiali. La squadra si prepara a eventuali cambiamenti, ma nulla è stato confermato al momento.

Carrara La storia d’amore tra Antonio Calabro e la Carrarese è a titoli di coda? Sembrerebbe davvero così a dar credito alle voci giornalistiche che hanno iniziato a circolare con insistenza nelle ultime ore propagandosi a dismisura. Il dialogo con la società azzurra rimane aperto e potrebbe ancora risolversi positivamente con il classico ’coup de théâtre’ ma la verità è che per il momento non si è trovata la quadra e la possibilità di un addio prende consistenza. La titubanza a proseguire di Calabro non sembra dovuta tanto ad una questione di offerte sul tavolo, perché in realtà non è che ci sia tutta questa ressa attorno al tecnico pugliese, quanto alla sua sensazione di aver terminato un ciclo e di non riscontrare più i presupposti per aprirne un altro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calabro e una scelta che si fa attendere. Saranno giorni decisivi per la Carrarese

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