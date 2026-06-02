80 anni di Repubblica | Avellino si stringe attorno ai Caduti

Da anteprima24.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In occasione dell’ottantesimo anniversario della Repubblica, la città di Avellino ha organizzato una cerimonia per commemorare i Caduti. La manifestazione ha previsto un momento di silenzio, accompagnato dall’esposizione del tricolore. L’evento ha coinvolto cittadini e rappresentanti istituzionali, che si sono riuniti per ricordare le origini della democrazia italiana e onorare chi ha contribuito alla sua nascita. La commemorazione si è svolta in modo formale e rispettoso.

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Tempo di lettura: 3 minuti Il silenzio d’ordinanza che spezza il brusio della mattina, il tricolore che sventola fiero e il pensiero che va a chi, ottant’anni fa, ha gettato le basi della nostra democrazia. Avellino ha risposto così, con una partecipazione sentita e solenne, all’appuntamento con la storia per l’80° anniversario della Repubblica Italiana. Il cuore delle celebrazioni del 2 giugno nel capoluofo irpino, alla presenza di numero autorità civili e militari, è pulsato in via Matteotti, ai piedi del Monumento ai Caduti. Qui, in un’atmosfera di profondo rispetto, le massime autorità civili, militari e religiose del territorio si sono raccolte per il tradizionale omaggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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