Sono state aperte 82 nuove stazioni di ricarica elettrica sulle autostrade italiane. La più recente si trova nell'area di servizio Montepulciano Est, lungo la A1. Le altre sono situate nelle aree di servizio di Montepulciano Ovest, S. Pelagio Est, S. Nicola Ovest e in diverse altre località. La rete di ricarica si espande in varie regioni, con punti distribuiti tra Toscana, Veneto e Campania.

Le nuove stazioni – situate nelle aree di servizio di Montepulciano Est e Ovest (prov. Siena), S. Pelagio Est (Padova), S. Nicola Ovest (Caserta), Teano Est (Caserta) e Le Saline Est e Ovest (Foggia), offrono sistemi di ricarica ultra-fast fino a 400kW, che permettono di ricaricare fino all’80% in 20 minuti, supportati da sistemi di accumulo energetico a batterie e pensiline fotovoltaiche. Le infrastrutture sono progettate per garantire elevati standard tecnologici e di sostenibilità e sono alimentate da energia 100% da fonti rinnovabili. Le soluzioni tecnologiche adottate, inoltre, consentono di ottimizzare i flussi energetici, ridurre l’impatto sulla rete e assicurare una gestione intelligente dell’energia, stabilizzando i picchi di consumo e supportando la flessibilità del sistema. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Autostrade per l’Italia: 82 nuovi impianti di ricarica elettrica. L’inaugurazione della nuova stazione a Montepulciano Est

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