Autostrade e Atlante | 82 nuovi punti di ricarica ultra-fast

Da quotidiano.net 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì sono stati inaugurati 82 nuovi punti di ricarica ultra-fast in sette aree di servizio lungo l'autostrada. Le stazioni di ricarica sono state installate presso sette diverse aree di servizio, con un nuovo punto aperto a Montepulciano Est. L’intervento riguarda le infrastrutture di Autostrade per l’Italia e Atlante, che hanno completato il processo di installazione. I nuovi punti di ricarica sono distribuiti su sette diverse stazioni lungo il tratto autostradale.

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Firenze, 8 lug. (askanews) - Con l'inaugurazione della nuova stazione di ricarica presso l'Area di Servizio di Montepulciano Est, Autostrade per l'Italia e Atlante annunciano il completamento di 82 nuovi punti di ricarica ad alta potenza distribuiti su 7 stazioni in altrettante Aree di Servizio. Le nuove stazioni - situate nelle aree di servizio di Montepulciano Est e Ovest (prov. Siena), S. Pelagio Est (Padova), S. Nicola Ovest (Caserta), Teano Est (Caserta) e Le Saline Est e Ovest (Foggia), offrono sistemi di ricarica ultra-fast fino a 400 kW, che permettono di ricaricare fino all'80% in 20 minuti, supportati da sistemi di accumulo energetico a batterie e pensiline fotovoltaiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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