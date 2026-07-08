Venerdì sono stati inaugurati 82 nuovi punti di ricarica ultra-fast in sette aree di servizio lungo l'autostrada. Le stazioni di ricarica sono state installate presso sette diverse aree di servizio, con un nuovo punto aperto a Montepulciano Est. L’intervento riguarda le infrastrutture di Autostrade per l’Italia e Atlante, che hanno completato il processo di installazione. I nuovi punti di ricarica sono distribuiti su sette diverse stazioni lungo il tratto autostradale.

Firenze, 8 lug. (askanews) - Con l'inaugurazione della nuova stazione di ricarica presso l'Area di Servizio di Montepulciano Est, Autostrade per l'Italia e Atlante annunciano il completamento di 82 nuovi punti di ricarica ad alta potenza distribuiti su 7 stazioni in altrettante Aree di Servizio. Le nuove stazioni - situate nelle aree di servizio di Montepulciano Est e Ovest (prov. Siena), S. Pelagio Est (Padova), S. Nicola Ovest (Caserta), Teano Est (Caserta) e Le Saline Est e Ovest (Foggia), offrono sistemi di ricarica ultra-fast fino a 400 kW, che permettono di ricaricare fino all'80% in 20 minuti, supportati da sistemi di accumulo energetico a batterie e pensiline fotovoltaiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Autostrade e Atlante: 82 nuovi punti di ricarica ultra-fast

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nuovi punti di ricarica elettrica sulle autostrade A24 e A25: l'annuncio di Renexia Recharge e AtlanteSu alcune tratte delle autostrade A24 e A25 sono stati introdotti nuovi punti di ricarica per veicoli elettrici.

Autostrade per l’Italia inaugura sette nuove stazioni di ricarica ultra fastOggi è stata inaugurata una nuova stazione di ricarica ultra fast presso l’area di servizio di Montepulciano Est.

ASPI e Atlante: attivati 82 nuovi punti di ricarica HPCIossa (ASPI): Un tassello fondamentale di un piano più ampio di installazioni sulla nostra rete autostradale che con oggi raggiunge 107 stazioni di ricarica elettrica attive ... affaritaliani.it

Autostrade e Atlante: 82 nuovi punti di ricarica ultra-fastFirenze, 8 lug. (askanews) - Con l'inaugurazione della nuova stazione di ricarica presso l'Area di Servizio di Montepulciano Est, Autostrade ... stream24.ilsole24ore.com