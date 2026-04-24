Nuovi punti di ricarica elettrica sulle autostrade A24 e A25 | l' annuncio di Renexia Recharge e Atlante

Su alcune tratte delle autostrade A24 e A25 sono stati introdotti nuovi punti di ricarica per veicoli elettrici. La rete, gestita da Renexia Recharge e Atlante, conta attualmente venti punti attivi distribuiti in tre aree di servizio. Nei prossimi mesi è previsto l’installazione di altri otto punti di ricarica lungo queste strade. L’obiettivo è ampliare ulteriormente la presenza di infrastrutture di ricarica nella zona.

Renexia Recharge e Atlante rafforzano la rete di ricarica elettrica nel cuore d’Italia sulle autostrade A24 e A25: venti i punti di ricarica già attivi in tre aree di servizio, altri 8 saranno installati nei prossimi mesi. L'annuncio è arrivato da Renexia Recharge, società del Gruppo Toto.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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