Soldati Usa in Europa i numeri paese per paese | Germania prima Italia tra le più presidiate Ecco quanti sono e a cosa servono

In Europa, le forze militari statunitensi sono distribuite in diversi paesi, con la Germania che ospita il maggior numero di soldati. L’Italia si colloca tra le nazioni con una presenza significativa, che serve a supportare operazioni e rafforzare la presenza americana nel continente. Recentemente, l’ex presidente ha espresso disappunto per la mancata partecipazione di alcuni paesi europei alla sua campagna militare con Israele contro l’Iran.

A Donald Trump proprio non è andata giù la mancata collaborazione dell’Europa alla sua campagna militare avviata insieme a Israele contro l’Iran. Nei giorni scorsi, il presidente americano se l’è presa con gli alleati del Vecchio Continente, criticando proprio la mancata adesione a una missione navale congiunta nello Stretto di Hormuz. Rispondendo alla domanda di una giornalista, Trump ha ipotizzato un ritiro dei soldati americani dall’ Italia, che a suo dire «non è stata d’aiuto» e dalla Spagna, che «è stata orribile». Poche ore più tardi, il Pentagono ha annunciato che ridurrà di 5mila unità la presenza di soldati americani in Germania. Ma, al netto degli annunci di Trump, quanti sono i militari statunitensi in Italia e in Europa? Il primato della Germania.🔗 Leggi su Open.online

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