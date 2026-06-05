Al cimitero di un paese in provincia di Perugia sono state trovate scritte contro i brigatisti, con riferimenti a Mario e Desdemona. La moglie di Emanuele Petri, residente nel luogo, ha dichiarato di essere tornata a 23 anni fa. Le scritte sono state segnalate oggi e sono state rimosse poco dopo. Nessun dettaglio aggiuntivo sulla natura delle scritte o sui responsabili.

Tuoro sul Trasimeno (Perugia), 5 giugno 2026 – Una scritta inneggiante a Mario e Desdemona, i nomi del brigatisti Galesi e Lioce, è apparsa nel cimitero di Tuoro sul Trasimeno, il centro umbro dove viveva Emanuele Petri, il sovrintendente della polizia ucciso in occasione della cattura della donna mentre l'uomo morì nel conflitto a fuoco.Vengono definiti “compagni” il Mario e la Desdemona indicati nella scritta. “Poliziotti infami” è stato stato tracciato inoltre con un pennarello nero. "Sono tornata indietro di 23 anni”, ha commentato Alma Petri, vedova del sovrintendente della polizia ucciso nel conflitto a fuoco che portò alla morte del brigatista Mario Galesi e all'arresto di Nadia Desdemona Lioce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scritte al cimitero per i brigatisti nel paese dove viveva Emanuele Petri. La moglie: “Sono tornata a 23 anni fa”

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