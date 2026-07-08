Oggi è stata inaugurata una nuova stazione di ricarica ultra fast presso l’area di servizio di Montepulciano Est. La collaborazione tra Autostrade per l’Italia e Atlante ha portato all’apertura di sette nuove stazioni di ricarica ad alta potenza, portando il totale a 82 punti di ricarica distribuiti su tutto il network. Le nuove installazioni sono destinate a migliorare l’accesso alle ricariche rapide per i veicoli elettrici.

Autostrade per l’Italia e Atlante hanno Inaugurato oggi la nuova stazione di ricarica presso l’area di Servizio di Montepulciano Est. Una collaborazione che fa registrare oggi 82 nuovi punti di ricarica ad alta potenza distribuiti su 7 stazioni. “Ad oggi siamo arrivati, grazie a queste nuove postazioni, a circa 50 chilometri medi tra una stazione e l’altra”, spiega Massimo Iossa Direttore delle Aree di Servizio Autostrade per l’Italia. “A fine piano, perché tenete conto che prevediamo di aggiungere entro un anno altre 60 stazioni di ricarica, arriveremo a una interdistanza di circa 30 chilometri tra una stazione e l’altra”. “Quella che inauguriamo oggi è una stazione di ricarica ultrafast”, aggiunge Gabriele Tuccillo Amministratore delegato di Atlante. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Lapresse.it - Autostrade per l’Italia inaugura sette nuove stazioni di ricarica ultra fast

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sulle autostrade A24 e A25 arrivano i sistema di ricarica rapida e ultra-rapida per auto elettricheSulle autostrade A24 e A25 sono stati installati nuovi sistemi di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici.

Nuove colonnine elettriche. Cinque stazioni di ricarica con stalli per i veicoli greenSono state installate cinque nuove stazioni di ricarica per veicoli elettrici, dotate di stalli dedicati ai mezzi green.

Temi più discussi: Autostrade per l’Italia, al via la nuova campagna per l’estate; Ambra Sabatini e Francesca Lollobrigida testimonial della nuova campagna di Autostrade per l'Italia; Al via la campagna La sicurezza ci rende tutti campioni in collaborazione con la Polizia di Stato; Autostrade per l’Italia punta su Ambra Sabatini e Francesca Lollobrigida per la nuova campagna sulla sicurezza stradale.

Oggi ho avuto il piacere di incontrare l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Arrigo Giana. Un interessante momento di confronto con una panoramica sullo stato delle nostre infrastrutture. x.com

Autostrade per l’Italia inaugura sette nuove stazioni di ricarica ultra fastAutostrade per l’Italia e Atlante hanno Inaugurato oggi la nuova stazione di ricarica presso l’area di Servizio di Montepulciano Est. Una collaborazione che ... lapresse.it

Nuove stazioni di ricarica ultra-fast sulla rete di AutostradeE' stata inaugurata oggi la nuova stazione di ricarica nell'area di servizio di Montepulciano Est (Siena) lungo l'A1. (ANSA) ... ansa.it

Nasce la Rete Italiana Mobilità Equa. In Italia per la sicurezza stradale bisogna cambiare metodo reddit