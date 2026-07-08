Autonomia scolastica a rischio ANQUAP | Messa a rischio dalla burocrazia Il convegno alla Camera coordinato dal nostro direttore Eleonora Fortunato
Un convegno si è svolto presso la Camera dei Deputati, concentrandosi sul rischio per l’autonomia scolastica causato dalla burocrazia. L’evento, coordinato dalla nostra direttrice, ha affrontato le difficoltà che le scuole incontrano nel gestire le procedure amministrative e regolamentari. Durante l’incontro si è discusso di come l’eccesso di burocrazia possa limitare le capacità delle istituzioni scolastiche di operare in modo indipendente. Sono stati presentati dati e testimonianze sul peso delle pratiche amministrative nel settore dell’istruzione.
È questo il tema al centro del convegno “La dimensione istituzionale delle scuole e il peso della burocrazia”, ospitato a Roma, nella sede del Palazzo dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati. A coordinare i lavori Eleonora Fortunato, direttrice di Orizzonte scuola. Nel corso del confronto è emersa la necessità di ripensare il modello organizzativo delle istituzioni scolastiche, chiamate oggi a svolgere funzioni che vanno ben oltre la didattica. Tra i temi affrontati figurano la distinzione tra leadership educativa e gestione amministrativo-contabile, il superamento dell’attuale sistema di reclutamento del personale ATA, ancora disciplinato da norme ormai datate, e il rafforzamento delle strutture amministrative chiamate a sostenere l’autonomia delle scuole. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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