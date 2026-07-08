Autonomia scolastica a rischio ANQUAP | Messa a rischio dalla burocrazia Il convegno alla Camera coordinato dal nostro direttore Eleonora Fortunato

Notizia in breve

Un convegno si è svolto presso la Camera dei Deputati, concentrandosi sul rischio per l’autonomia scolastica causato dalla burocrazia. L’evento, coordinato dalla nostra direttrice, ha affrontato le difficoltà che le scuole incontrano nel gestire le procedure amministrative e regolamentari. Durante l’incontro si è discusso di come l’eccesso di burocrazia possa limitare le capacità delle istituzioni scolastiche di operare in modo indipendente. Sono stati presentati dati e testimonianze sul peso delle pratiche amministrative nel settore dell’istruzione.