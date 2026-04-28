Liberiamoci dalla violenza – pregiudizio e prospettive future convegno alla Camera il 29 aprile

Mercoledì 29 aprile, alle ore 10, si terrà presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati un convegno intitolato “Liberiamoci dalla violenza – pregiudizio e prospettive future”. L’evento si concentrerà sulla discussione di temi legati alla violenza e ai pregiudizi, coinvolgendo relatori e partecipanti provenienti da diversi settori. La giornata prevede interventi e dibattiti incentrati su questi argomenti, con l’obiettivo di affrontare le sfide future.

ROMA – Mercoledì 29 aprile, a partire dalle ore 10, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgerà il convegno “Liberiamoci dalla violenza – pregiudizio e prospettive future”. Si prevede nell’occasione il saluto della segretaria di presidenza, Maria Carolina Varchi. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Liberiamoci dalla violenza – pregiudizio e prospettive future”, convegno alla Camera il 29 aprile Notizie correlate Le prospettive sull'architettura degli ultimi 25 anni, convegno il 30 aprile a FirenzeFirenze, 28 aprile 2026 - Si intitola “Punti di vista-Sguardi e prospettive sull'architettura degli ultimi 25 anni” l'evento a cura della commissione... "Conservatorismo: storie e prospettive": convegno alla Fondazione TricoliSabato 7 febbraio 2026 alle ore 16:30 alla Fondazione Tricoli (via Terrasanta 82) si terrà un convegno sul tema “Conservatorismo: storia e... Una raccolta di contenuti Al via la II Edizione del Concorso LIBERIAMOCI DALLA VIOLENZA – pregiudizio e prospettive future, organizzato dall’Associazione Co.Tu.Le.Vi. presso la Camera dei Deputati?L’iniziativa si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le nuove generazioni sul tema del contrasto alla violenza ... lagone.it AL VIA LA II EDIZIONE DEL CONCORSO LIBERIAMOCI DALLA VIOLENZA – PREGIUDIZIO E PROSPETTIVE FUTUREmercoledì 29 aprile, nell’Aula della Camera dei Deputati, premiazione II edizione del concorso nazionale Liberiamoci dalla violenza – ... lagone.it