Editoria scolastica da 773 milioni calo del -2,2% | alla Camera il 27 maggio il convegno AIE Le info utili

Il 27 maggio si terrà alla Camera dei deputati un convegno dedicato all'editoria scolastica, settore che ha registrato un fatturato di 773 milioni di euro nell'ultimo anno, con un calo del 2,2%. L'evento si svolgerà nella Sala Matteotti e vedrà la partecipazione di rappresentanti del settore e di esperti che discuteranno delle sfide e delle dinamiche attuali. Verranno fornite anche alcune informazioni utili per approfondire le questioni legate al mondo dell'istruzione e dell'editoria.

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