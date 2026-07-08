Auto in fiamme vicino alla stazione di Santa Severa

Nella serata di ieri, alle 22.30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere un’auto in fiamme in via della Stazione, vicino alla stazione ferroviaria di Santa Severa. L’incendio ha interessato un veicolo parcheggiato nella zona, senza altre vetture coinvolte. Sul posto sono arrivati i pompieri, che hanno spento le fiamme. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

Santa Marinella, 8 luglio 2026 – Nella tarda serata di ieri, intorno alle 22.30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cerveteri sono intervenuti per domare l’incendio di un’auto in via della Stazione, a Santa Marinella, nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Santa Severa. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, il veicolo è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. I Vigili del Fuoco, giunti tempestivamente sul posto, hanno avviato immediatament e le operazioni di spegnimento, riuscendo a contenere il rogo in breve tempo. La rapidità dell’intervento ha impedito che l’incendio si propagasse alla palazzina adiacente, evitando conseguenze ben più gravi. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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