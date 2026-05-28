Spacca i finestrini delle auto vicino alla stazione | bloccato grazie alla segnalazione di una cittadina

Un uomo di 56 anni è stato denunciato dopo aver rotto i finestrini di alcune auto vicino alla stazione. La sua identificazione è avvenuta grazie a una segnalazione di una cittadina al numero di emergenza 1-1-2. Il Radiomobile di Piacenza ha intervenuto rapidamente, recuperando occhiali, vestiti e altri oggetti rubati dalle vetture.

Decisiva la segnalazione al numero unico d’emergenza 1-1-2 e il rapido intervento del Radiomobile di Piacenza: denunciato un 56enne, recuperati occhiali, capi e oggetti rubati dalle vetture. Nella notte del 27 maggio 2026, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Piacenza sono. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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