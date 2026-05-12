Nel pomeriggio di oggi, nel quartiere Nord-Est di Roma, si è verificato un incendio che ha interessato un’area vicino alla Stazione Ponte Mammolo. Le fiamme sono divampate creando una situazione di emergenza, con le autorità che hanno subito avviato le operazioni di spegnimento e messo in atto le misure di sicurezza necessarie. La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico e alle persone.

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi nel quadrante Nord-Est di Roma, dove un incendio è divampato nei pressi di Stazione Ponte Mammolo. Il rogo è scoppiato intorno alle 15.10 in Piazzale della Stazione di Ponte Mammolo, provocando disagi alla circolazione lungo Via Tiburtina. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato le fiamme e contattato il Numero unico per le emergenze 112. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma con la squadra 10 La Rustica, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del IV Gruppo Tiburtino, che hanno gestito la viabilità durante l’emergenza.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incendio mostruoso, fiamme vicino alla stazione: tutto bloccato

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