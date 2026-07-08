La vittima è Marie Loraine Mendoza, residente con la famiglia a Corcagnano. Una bambina di appena 8 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di martedì 7 luglio lungo l’ autostrada A1, nel territorio di Parma. La vittima si chiamava Marie Loraine Mendoza e viaggiava insieme ai genitori quando, per cause ancora in corso di accertamento, l’auto è uscita autonomamente dalla carreggiata ribaltandosi più volte. Per la piccola non c’è stato nulla da fare. I soccorritori, giunti rapidamente sul posto, hanno potuto soltanto constatarne il decesso. I genitori sono invece rimasti feriti e sono stati trasportati d’urgenza all’ Ospedale Maggiore di Parma. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Auto esce di strada e si ribalta sulla A1, Maria muore a 8 anni: feriti mamma e papà

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