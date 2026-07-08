Aurora Ramazzotti rompe il silenzio sui sandali del matrimonio | il vero motivo di quella scelta racconta molto di lei

Aurora Ramazzotti ha spiegato il motivo della scelta dei sandali infradito zebrati indossati durante il suo matrimonio in Comune. La sposa ha dichiarato che si trattava di un dettaglio voluto, che rifletteva il suo stile personale. La scelta degli accessori ha suscitato attenzione, in quanto differiva dagli outfit tradizionali per matrimoni. La decisione di indossare scarpe informali durante la cerimonia è stata motivata come una preferenza personale, piuttosto che una scelta dettata da convenzioni.

I matrimoni sono sempre molto chiacchierati in Italia e figuriamoci quando la sposa è Aurora Ramazzotti, che ha scelto un outfit scelto particolare per la firma in Comune, con un paio di sandali infradito zebrati che sembrano usciti da una vacanza ai Caraibi piuttosto che da una cerimonia nuziale. Proprio per questo dettaglio il web si è scatenato, le critiche sono piovute come coriandoli e la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è finita al centro di un vero e proprio dibattito social. Ma, come spesso accade nel teatro digitale contemporaneo, la storia vera è molto più interessante del gossip ed Aurora ha deciso di mettere i puntini sulle i. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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AURORA RAMAZZOTTI: EROS RAMAZZOTTI e MICHELLE HUNZIKER di nuovo insieme per il matrimonio di AURORA

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