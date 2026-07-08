Aurora Ramazzotti rompe il silenzio dopo il matrimonio e le critiche | l’annuncio

Aurora Ramazzotti ha condiviso un messaggio sui social dopo il matrimonio, rispondendo alle critiche e al clamore mediatico. Le immagini della cerimonia sono ancora molto presenti online, con commenti e discussioni tra gli utenti. Dopo alcuni giorni dall’evento, l’influencer ha deciso di intervenire pubblicamente per commentare la situazione. Non ci sono state ulteriori dichiarazioni o approfondimenti ufficiali riguardo ai dettagli dell’evento o alle reazioni ricevute.

Le immagini del matrimonio continuano a riempire i social e, a distanza di qualche giorno dalla cerimonia, l’entusiasmo sembra non essersi ancora spento. Per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono stati tre giorni di festa vissuti insieme a parenti e amici nella splendida cornice della Sicilia, dove la coppia ha deciso di celebrare uno dei momenti più importanti della propria vita. Un evento curato nei minimi dettagli, capace di trasformarsi in una favola moderna tra emozioni, sorrisi e tanti cambi d’abito. Il fine settimana, però, non è stato del tutto privo di imprevisti. Proprio mentre gli invitati si preparavano a lasciare l’isola, l’eruzione dell’Etna e uno sciopero del trasporto aereo hanno mandato in tilt i collegamenti, costringendo molti ospiti a prolungare la permanenza in Sicilia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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