Nel fine settimana, le previsioni indicano un rapido cambiamento delle condizioni atmosferiche in Italia. Dopo giorni di temperature elevate, alcune zone vedranno un aumento dell’instabilità, con piogge e peggioramenti. Altre regioni manterranno il sole e il caldo, con temperature superiori alla media stagionale. La variabilità sarà significativa e si prevede un aumento dei fenomeni meteorologici intensi in alcune aree.

L’Italia si avvia verso un fine settimana segnato da un cambiamento rapido delle condizioni atmosferiche. Dopo giorni di temperature elevate, il tempo è atteso diventare più instabile su una parte del Paese, mentre in altre aree continueranno a prevalere sole e caldo con valori superiori alla media stagionale. Tra sabato 11 e domenica 12 luglio, secondo le indicazioni disponibili, il quadro sarà caratterizzato da una marcata differenza tra Nord Italia e resto della penisola: da un lato possibili fenomeni intensi, dall’altro condizioni tipicamente estive e un’ondata di caldo destinata a persistere. Previsioni meteo weekend 11-12 luglio: lo scenario secondo Giuliacci. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

© Tvzap.it - “Attenzione al fine settimana”. Meteo, Giuliacci avvisa gli italiani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Neve in città e freddo polare

Notizie e thread social correlati

Meteo, le previsioni di Giuliacci per il fine settimanaNel corso del fine settimana, il cielo si manterrà variabile con piogge sparse e temporali in alcune zone.

Meteo, Giuliacci avverte gli italiani: 25 Aprile, cambia tuttoLe previsioni meteorologiche indicano un rapido cambiamento delle condizioni atmosferiche in Italia nei giorni che anticipano il ponte del 25 aprile.

Temi più discussi: Rassegna Como… che spettacolo! 2026 – Gli appuntamenti del fine settimana (3-5 luglio); Controlli straordinari interforze. Il bilancio del fine settimana.; Fine settimana rovente con punte di 40°C, ma attenzione ai temporali improvvisi; Torneo dei Rioni. Semifinali a Vernio.

BORSA ITALIANA - SITUAZIONE GRAFICA E TITOLI DA ATTENZIONARE LA PROSSIMA SETTIMANA (4 LUGLIO 2026) Per il momento il trend di fondo rimane di tipo rialzista e ritengo probabile la formazione di nuovi massimi storici. IMHO ritengo possibile la x.com

L'oroscopo del fine settimana al 15 marzo: Cancro sotto pressione, Luna in AcquarioL'oroscopo del weekend del 14 e 15 marzo si apre sotto un cielo ricco di stimoli e cambiamenti! Con il Sole in Pesci che sta per entrare in Ariete, c'è una forte spinta verso nuove iniziative, ma ... it.blastingnews.com

L'oroscopo del fine settimana 14-15/3 e classifica: 6 stelle al CapricornoL'oroscopo del fine settimana del 14 e 15 marzo prevede 48 ore impegnative, a causa di piccoli ostacoli, nervosismo o situazioni da chiarire con calma. Ma non per tutti andrà così. C'è chi potrà ... it.blastingnews.com