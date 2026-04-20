Le previsioni meteorologiche indicano un rapido cambiamento delle condizioni atmosferiche in Italia nei giorni che anticipano il ponte del 25 aprile. Gli esperti segnalano una variazione significativa del tempo, con possibili variazioni di temperatura e condizioni di pioggia o vento. Questa notizia interessa chi sta pianificando attività all'aperto o viaggi durante il periodo festivo.

L’Italia si prepara a vivere un cambio netto delle condizioni meteo proprio nei giorni che precedono il ponte del Festa della Liberazione. Dopo una fase caratterizzata da instabilità e fenomeni sparsi, le previsioni indicano un’evoluzione significativa che potrebbe incidere sui programmi di milioni di italiani. L’attenzione è rivolta soprattutto all’inizio della settimana, quando il tempo mostrerà ancora segnali di incertezza, prima di una possibile svolta. Correnti fresche e temporali: inizio settimana instabile. Secondo le indicazioni del colonnello Mario Giuliacci, tra lunedì 20 e martedì 21 aprile l’Italia sarà interessata dall’ingresso di correnti fresche orientali accompagnate da un fronte temporalesco.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Meteo, Giuliacci avverte gli italiani: 25 Aprile, cambia tutto

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