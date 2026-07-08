Attentato Ranucci Lavitola | Non sono stato io e non so chi possa essere stato

Notizia in breve

L’attentato al giornalista di Report è stato attribuito a un imprenditore che, durante l’interrogatorio, ha dichiarato di non essere stato lui e di non conoscere l’identità del responsabile. L’imprenditore si è avvalso della facoltà di non rispondere, affermando che preferisce attendere la consultazione di tutti gli atti prima di fornire ulteriori spiegazioni. Nessuna ulteriore informazione è stata resa pubblica durante l’interrogatorio.