Attentato Ranucci Lavitola | Non sono stato io e non so chi possa essere stato

Da roma.repubblica.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’attentato al giornalista di Report è stato attribuito a un imprenditore che, durante l’interrogatorio, ha dichiarato di non essere stato lui e di non conoscere l’identità del responsabile. L’imprenditore si è avvalso della facoltà di non rispondere, affermando che preferisce attendere la consultazione di tutti gli atti prima di fornire ulteriori spiegazioni. Nessuna ulteriore informazione è stata resa pubblica durante l’interrogatorio.

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L’imprenditore, presunto mandante dell’attentato al giornalista di Report, si è avvalso della facoltà di non rispondere, almeno fino a che non leggerà tutti gli atti. 🔗 Leggi su Roma.repubblica.it

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