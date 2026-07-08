Valter Lavitola è uscito dal tribunale dopo oltre due ore di interrogatorio e si è subito allontanato in taxi con il suo avvocato. Non ha rilasciato dichiarazioni. Lavitola è sospettato di essere il mandante di un attentato dinamitardo avvenuto il 16 ottobre 2026 contro Sigfrido Ranucci.

E’ subito salito in taxi, insieme al suo avvocato Sergio Cola, non appena uscito dal retro del tribunale. Non lascia dichiarazioni,Valter Lavitola, presunto mandante dell’attentato dinamitardo aSigfrido Ranuccidel 16 ottobre 2026. Nessun commento da parte dell’ex direttore dell’Avanti!, dopo due ore di interrogatorio con l’accusa ditentata strage a associazione per delinquere di stampo mafioso. Ma da quanto trapelato, a differenza di quanto si diceva nelle scorse ore, Lavitola avrebbe deciso di rispondere al procuratore capo Francesco Lo Voi e avrebbe anche reso dichiarazioni spontanee. Le uniche informazioni sul suo conto arrivavano per voce del suo legale entrando in procura a Piazzale Clodio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Attentato Ranucci, Lavitola lascia la procura dopo più due ore di interrogatorio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Attentato Ranucci, Lavitola: Non parlo, ci vediamo quando esco dal carcere

Notizie e thread social correlati

Attentato a Ranucci, Lavitola indagato per strage e associazione mafiosa: atteso l’interrogatorioL’indagato è accusato di aver preso parte a un tentato attentato, con l’uso illegale di esplosivi, e di aver causato danni gravi.

Lavitola in procura a Roma per l'interrogatorio. L'avvocato: "Amico fraterno di Ranucci"Valter Lavitola si trova in procura a Roma per un interrogatorio davanti ai pubblici ministeri.

Temi più discussi: Attentato a Sigfrido Ranucci, indagato Valter Lavitola come presunto mandante - FNSI; Attentato Ranucci: contestati a Lavitola reati strage e associazione mafiosa. Ma il giornalista lo difende; Attentato a Ranucci: indagato Valter Lavitola, è il presunto mandante; Attentato a Ranucci: indagato Valter Lavitola, è il presunto mandante.

La notizia che Valter Lavitola sia indagato come presunto mandante dell'attentato, avvenuto lo scorso ottobre ai danni di Sigfrido Ranucci, ha colto di sorpresa anche lo stesso conduttore di Report. In una intervista rilasciata al quotidiano 'La Repubblica', Ra x.com

Attentato a Ranucci, le carte dell’inchiesta su Lavitola. L’accusa di strage, il sopralluogo prima della bomba: Perché poteva essere devastante reddit

Lavitola lascia la Procura dopo l’interrogatorio sull’attentato a RanucciL’imprenditore è indagato come possibile mandante dell’azione contro il conduttore di Report, Corsini chiede chiarimenti ... rainews.it

Sigfrido Ranucci, gli errori di Lavitola e del complice prima dell'attentatoCi sono voluti quasi nove mesi per individuare il presunto mandante dell’ attentato sotto casa del giornalista di Report Sigfrido Ranucci a ... iltempo.it