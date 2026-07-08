Attentato Ranucci Lavitola lascia la procura dopo più due ore di interrogatorio

Da ildifforme.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Valter Lavitola è uscito dal tribunale dopo oltre due ore di interrogatorio e si è subito allontanato in taxi con il suo avvocato. Non ha rilasciato dichiarazioni. Lavitola è sospettato di essere il mandante di un attentato dinamitardo avvenuto il 16 ottobre 2026 contro Sigfrido Ranucci.

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E’ subito salito in taxi, insieme al suo avvocato Sergio Cola, non appena uscito dal retro del tribunale. Non lascia dichiarazioni,Valter Lavitola, presunto mandante dell’attentato dinamitardo aSigfrido Ranuccidel 16 ottobre 2026. Nessun commento da parte dell’ex direttore dell’Avanti!, dopo due ore di interrogatorio con l’accusa ditentata strage a associazione per delinquere di stampo mafioso. Ma da quanto trapelato, a differenza di quanto si diceva nelle scorse ore, Lavitola avrebbe deciso di rispondere al procuratore capo Francesco Lo Voi e avrebbe anche reso dichiarazioni spontanee. Le uniche informazioni sul suo conto arrivavano per voce del suo legale entrando in procura a Piazzale Clodio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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