L’indagato è accusato di aver preso parte a un tentato attentato, con l’uso illegale di esplosivi, e di aver causato danni gravi. Le accuse includono anche minacce e reati legati a un’associazione mafiosa, con l’aggravante di aver utilizzato un metodo mafioso. È previsto un interrogatorio per l’indagato, che si trova sotto inchiesta per più reati.

Concorso in tentata strage, detenzione, porto e impiego illegale di esplosivi, danneggiamento aggravato e minaccia aggravata, tutti reati contestati con l’aggravante del metodo mafioso. A queste accuse, nell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma sull’ attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, si aggiungono quelle di strage e associazione per delinquere di tipo mafioso contestate a Valter Lavitola, che mercoledì sarà interrogato dai magistrati della Capitale. L’imprenditore e faccendiere è ritenuto dagli inquirenti il presunto mandante dell’attentato avvenuto il 16 ottobre 2025 davanti all’abitazione del conduttore di Report, a Pomezia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Attentato a Ranucci, Lavitola indagato per strage e associazione mafiosa: atteso l’interrogatorio

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Attentato a Ranucci, Valter Lavitola è indagato come presunto mandante

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