Un'interpellanza chiede chiarimenti sulla gestione sanitaria e il percorso socio-assistenziale della persona coinvolta nell’attentato avvenuto a Modena il 16 maggio. La richiesta è firmata da due consiglieri di Fratelli d’Italia e si concentra sul trattamento e l’assistenza forniti al responsabile dell’episodio.

La presa in carico sanitaria e il percorso socio-assistenziale della persona responsabile del gravissimo episodio avvenuto a Modena il 16 maggio scorso, sono al centro dell’interpellanza presentata dai consiglieri di Fratelli d’Italia Ferdinando Pulitanò? (primo firmatario) e Annalisa Arletti.? I consiglieri hanno chiesto se "l’uomo che ha investito dei passanti con la propria auto fosse stato preso in carico dal sistema socio-sanitario regionale e da quale centro di salute mentale fosse seguito. Inoltre, sollecitano la Giunta per avere chiarimenti sulla tipologia di percorso terapeutico o assistenziale attivato, su un eventuale monitoraggio del contesto familiare e relazionale in cui il soggetto risultava inserito e se lo stesso fosse entrato in contatto con il centro per l’impiego del territorio o strutture analoghe". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Attentato in via Emilia : "El Koudri, fare chiarezza sulla presa in carico sanitaria"

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ATTENTATO a MODENA: La VERITÀ su SALIM EL KOUDRI

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