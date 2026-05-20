Modena Gasparri chiede chiarezza | Chi è davvero El Koudri?

Da ilgiornale.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Modena si torna a parlare di un giovane coinvolto in un procedimento giudiziario, con richieste di chiarezza da parte di un esponente politico. La vicenda riguarda l’identità e il ruolo di un individuo chiamato in causa, con interrogativi aperti sulle sue attività e sul suo passato. Le autorità stanno valutando le carte e le testimonianze raccolte, mentre si attendono ulteriori sviluppi. La discussione si concentra sulla trasparenza e sulla corretta gestione delle informazioni legate al caso.

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La prudenza è d’obbligo. Ma prudenza non significa voltarsi dall’altra parte. La vicenda di Modena, con al centro Salim El Koudri, continua a sollevare interrogativi e secondo il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri il punto è capire se ci si trovi davanti soltanto a un caso di disagio psichico oppure se, accanto a questo elemento, esistano profili ulteriori da approfondire, anche sul piano dei rapporti, dei contatti e del contesto politico che si sta muovendo attorno alla vicenda. L’esponente azzurro ha annunciato un’interrogazione al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e ha messo in fila una serie di domande: dai materiali informatici che sarebbero stati sequestrati, ai manoscritti rinvenuti, fino all’eventuale uso di criptovalute. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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