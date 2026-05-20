Auto sulla folla a Modena convalidato arresto per El Koudri gip apre a pista attentato | Non agì per disturbi psichici

Un uomo di 31 anni è stato arrestato dopo aver investito un gruppo di persone a Modena. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato la misura cautelare, mentre ha aperto un fascicolo per possibile attentato. La gip ha escluso che il gesto fosse legato a disturbi psichici, sottolineando invece una capacità criminale specifica da parte dell’indagato. La vicenda ha suscitato particolare attenzione, ma ancora non sono stati resi noti dettagli sul movente o eventuali collegamenti con altre attività.

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