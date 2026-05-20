Auto sulla folla a Modena convalidato arresto per El Koudri gip apre a pista attentato | Non agì per disturbi psichici
Un uomo di 31 anni è stato arrestato dopo aver investito un gruppo di persone a Modena. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato la misura cautelare, mentre ha aperto un fascicolo per possibile attentato. La gip ha escluso che il gesto fosse legato a disturbi psichici, sottolineando invece una capacità criminale specifica da parte dell’indagato. La vicenda ha suscitato particolare attenzione, ma ancora non sono stati resi noti dettagli sul movente o eventuali collegamenti con altre attività.
Secondo la gip, il comportamento tenuto dal 31enne denota “una specifica capacità criminale, una completa assenza di autocontrollo dei propri impulsi e delle proprie azioni nonché un’efferatezza nell’esecuzione del proposito criminale maturato” È stato convalidato l'arresto di Salim El Koudri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Auto sulla folla a Modena, difesa chiede perizia psichiatrica
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