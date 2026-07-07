V alter Lavitola è stato arrestato nell’ambito di un procedimento emesso dalla Procura di Roma, che lo contestano i reati di strage e associazione mafiosa. L’atto si riferisce a un attentato contro un giornalista, avvenuto recentemente. I carabinieri del nucleo investigativo di Roma hanno eseguito l’arresto. La procura ha avviato le indagini e formalizzato le accuse, senza fornire ulteriori dettagli sui moventi o sulle modalità dell’attentato.

Ci sono anche i reati di strage e associazione mafiosa nel procedimento emesso dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma nell’ambito dell’ attentato a Sigfrido Ranucci ed eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma nei confronti di V alter Lavitola. Le indagini dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno consentito di individuare nel cittadino camerunense Clesio Tavares Gomes l’anello di collegamento tra il presunto mandante e gli esecutori materiali. Gli investigatori evidenziano che Gomes risulta dipendente dal 2017 della società che gestisce il ristorante ‘Cefalù Bistrò di Pesce’, esercizio commerciale ritenuto riconducibile a Lavitola. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Attentato a Ranucci, contestati a Lavitola i reati di strage e associazione mafiosa

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