Attentato a Ranucci contestati a Lavitola i reati di strage e associazione mafiosa

Da lapresse.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

V alter Lavitola è stato arrestato nell’ambito di un procedimento emesso dalla Procura di Roma, che lo contestano i reati di strage e associazione mafiosa. L’atto si riferisce a un attentato contro un giornalista, avvenuto recentemente. I carabinieri del nucleo investigativo di Roma hanno eseguito l’arresto. La procura ha avviato le indagini e formalizzato le accuse, senza fornire ulteriori dettagli sui moventi o sulle modalità dell’attentato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ci sono anche i reati di strage e associazione mafiosa nel procedimento emesso dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma nell’ambito dell’ attentato a Sigfrido Ranucci ed eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma nei confronti di V alter Lavitola. Le indagini dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno consentito di individuare nel cittadino camerunense Clesio Tavares Gomes l’anello di collegamento tra il presunto mandante e gli esecutori materiali. Gli investigatori evidenziano che Gomes risulta dipendente dal 2017 della società che gestisce il ristorante ‘Cefalù Bistrò di Pesce’, esercizio commerciale ritenuto riconducibile a Lavitola. 🔗 Leggi su Lapresse.it

attentato a ranucci contestati a lavitola i reati di strage e associazione mafiosa
© Lapresse.it - Attentato a Ranucci, contestati a Lavitola i reati di strage e associazione mafiosa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: **Ranucci: attentato a giornalista, Lavitola accusato di strage, ‘intermediario' era dipendente suo ristorante**

Leggi anche: Attentato a Ranucci, la Procura contesta la strage a Lavitola

Temi più discussi: L'attentato a Sigfrido Ranucci: ci sono quattro arresti. Nell'intercettazione: Facciamo la storia; Attentato a Ranucci, quattro arresti: bomba su commissione; Attentato a Ranucci, indagato Lavitola, è il presunto mandante; L'attentato a Sigfrido Ranucci: arrestati si avvalgono della facoltà di non rispondere.

attentato a ranucci contestatiAttentato a Ranucci, Lavitola accusato di strage: 'intermediario' era dipendente suo ristoranteL'accusa in concorso con i quattro soggetti già arrestati come esecutori materiali e con Gomes Clesio Tavares, cittadino camerunense di 47 anni ritenuto l’intermediario ... adnkronos.com

attentato a ranucci contestatiAttentato a Sigfrido Ranucci, contestato a Valter Lavitola il reato di strageLa Procura di Roma contesta, tra gli altri, anche il reato di strage all'imprenditore, giornalista ed ex editore Valter Lavitola in ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web