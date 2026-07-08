L'uomo ascoltato per due ore ha dichiarato di essere estraneo all'attentato a Ranucci e ha spiegato che il sopralluogo si è svolto perché frequentava la casa della persona coinvolta. La vicenda giudiziaria si concentra su questo episodio e sul coinvolgimento di altre persone, mentre le indagini continuano a ricostruire i dettagli dell'accaduto. Nessuna conferma ufficiale sulla responsabilità o sui moventi, e le autorità proseguono con le verifiche.

La vicenda giudiziaria che ruota attorno al presunto attentato ai danni di Sigfrido Ranucci, storico conduttore del programma d’inchiesta Report, si arricchisce di un capitolo fondamentale. Valter Lavitola, l’imprenditore ed ex editore iscritto nel registro degli indagati con la pesante accusa di essere il mandante dell’azione criminosa, è stato ascoltato per circa due ore in Procura dal procuratore capo Francesco Lo Voi. Durante il colloquio, l’indagato ha scelto una linea difensiva ben precisa, combinando il silenzio formale a una serie di dichiarazioni spontanee volte a smontare radicalmente il quadro accusatorio delineato dagli inquirenti, insistendo in particolar modo sull’assenza di qualsiasi movente plausibile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Attentato a Ranucci, Lavitola ascoltato per due ore: “Estraneo ai fatti. Il sopralluogo? Frequentavo casa sua”

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Attentato Ranucci, Lavitola lascia il tribunale a Roma

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