L'imprenditore è stato ascoltato per oltre due ore dalla Procura di Roma riguardo all’attentato avvenuto davanti all’abitazione di un giornalista. Secondo le indagini, sarebbe il presunto mandante dell’azione esplosiva. L’imprenditore si è difeso, dichiarando di non aver avuto coinvolgimento. La ricostruzione della procura indica una possibile responsabilità, ma nessuna accusa formale è stata ancora mossa. La vicenda resta sotto inchiesta.

Secondo la ricostruzione della Procura, Lavitola sarebbe il presunto mandante dell'azione esplosiva compiuta all'esterno dell'abitazione del conduttore di Report, dove il giornalista vive con la propria famiglia Valter Lavitola è stato interrogato per oltre due ore dalla Procura di Roma nell'. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Attentato a Ranucci, interrogato per oltre 2 ore Valter Lavitola, l'imprenditore si difende: "Non sono stato io"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Non sono stato io, non ho idea del movente”, Valter Lavitola interrogato per due ore nega di essere il mandante della bomba RanucciDurante un interrogatorio di circa due ore, Valter Lavitola ha negato di essere il mandante dell’attentato contro il giornalista avvenuto il 16...

Attentato al giornalista Ranucci: indagato e perquisito l'imprenditore Valter LavitolaL'imprenditore e ex giornalista Valter Lavitola è stato indagato e sottoposto a perquisizione nell'ambito delle indagini sull'attentato a Sigfrido...

Temi più discussi: Attentato a Ranucci, i sospetti del pm: il mandante è Valter Lavitola. Incaricò il suo cameriere, poi lo spedì in Camerun; Lavitola, l’amico della vittima: Non parlo; Ranucci e la svolta sull’attentato, il conduttore di Report: Lavitola indagato? Sono stordito, era un amico e una mia fonte; Attentato a Ranucci, Lavitola in procura a Roma per interrogatorio. Il legale: Sconvolto per le accuse.

Valter Lavitola è un amico vero, fra di noi c'è un grande affetto. Da quando ho saputo del suo coinvolgimento presunto nell'attentato nei confronti miei e della mia famiglia sono stati giorni pesantissimi. Lo ha detto Sigfrido Ranucci al telefono con il Corrier x.com

Attentato a Sigfrido Ranucci, Lavitola interrogato a RomaL'imprenditore Valter Lavitola è arrivato in procura a Roma per essere interrogato dai magistrati. L'uomo è accusato di strage nell'ambito delle indagini della Direzione distrettuale antimafia sull'at ... tg24.sky.it

Attentato a Ranucci, Lavitola in procura a Roma per interrogatorio. Il legale: Sconvolto per le accuseIn procura a Roma l'interrogatorio di Valter Lavitola, indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci ... adnkronos.com