La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Valter Lavitola nell'inchiesta sull’attentato davanti all’abitazione di un giornalista. La perquisizione è stata effettuata nell’ambito delle indagini sul raid esplosivo avvenuto lo scorso ottobre. Lavitola è considerato un possibile mandante dell’attentato. La procura sta approfondendo gli elementi raccolti senza ulteriori dettagli pubblicati.

Si allarga l’inchiesta sull’ attentato avvenuto nell’ottobre scorso davanti all’abitazione del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati l’ex editore e imprenditore Valter Lavitola, ritenuto dagli inquirenti un possibile mandante del raid dinamitardo. Su disposizione dei pubblici ministeri, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati hanno eseguito una perquisizione nei suoi confronti, sequestrando telefoni cellulari e computer che saranno ora sottoposti ad analisi nell’ambito delle indagini. L’attività investigativa punta a verificare l’eventuale coinvolgimento di Lavitola nell’organizzazione dell’attentato e ad acquisire elementi utili a confermare o escludere l’ipotesi accusatoria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Attentato a Ranucci, indagato Valter Lavitola: perquisizione nell’inchiesta sul raid esplosivo

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Attentato a Ranucci, indagato Valter Lavitola. Perquisita la casa, sequestrati pe e cellulare

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