Attacco ucraino a gasdotto Blue Stream tra Russia e Turchia

Le forze ucraine hanno attaccato con droni una stazione di compressione del gasdotto Blue Stream, situata nel sud della Russia. La Gazprom ha confermato l’incidente, senza precisare danni o feriti. Il gasdotto collega la Russia alla Turchia, trasportando gas naturale. L’attacco è avvenuto in un’area strategica per le forniture energetiche tra i due paesi. Non ci sono state comunicazioni ufficiali su responsabilità o conseguenze immediate.

Le forze ucraine hanno attaccato con droni nel sud della Russia una stazione di compressione del gasdotto Blue Stream, che porta gas russo verso la Turchia Lo ha riferito la Gazprom, citata dalla Tass. L’attacco, nel territorio di Krasnodar, mirava ad interrompere il flusso nel gasdotto, che raggiunge la Turchia dopo aver attraversato il Mar Nero, ma le pronte misure adottate hanno impedito l’interruzione, secondo Gazprom. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Segui gli aggiornamenti su Russia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Putin accuses Ukraine of threatening Russian gas pipelines in Black Sea

Notizie e thread social correlati

North Stream: storia di Freya, la modella sexy che fece saltare il gasdottoUna donna nota come Freya, modella erotica ed esperta subacquea, è stata coinvolta in un’operazione di sabotaggio al gasdotto North Stream.

Guerra Ucraina - Russia, attacco ucraino su un dormitorio studentesco a Lugansk: almeno un morto e 35 feritiNella regione di Lugansk, controllata dalle autorità russe, un attacco di droni ucraini ha colpito un dormitorio studentesco.

Temi più discussi: Nord Stream, la Germania accusa le autorità ucraine per il sabotaggio del gasdotto; Accusato di crimini di guerra il presunto sabotatore del Nord Stream; ll gasdotto Nord Stream saltò in aria per ordine delle autorità ucraine; Nord Stream, la procura tedesca accusa le autorità ucraine: Il sabotaggio fu commissionato da Kiev.

I pubblici ministeri tedeschi accusano l'Ucraina di aver ordinato l'attacco al gasdotto Nord Stream reddit

Guerra Ucraina, Gazprom: attacco di Kiev al gasdotto Blue Stream tra la Russia e la TurchiaNon solo Kiev ma anche Kharkiv, nell'Ucraina nord-orientale, è sotto attacco russo, mentre in Turchia è in corso il vertice della Nato. Secondo quanto riferito dal sindaco di Kharkiv Igor Terekhov due ... ilmessaggero.it

Gazprom, attacco ucraino a gasdotto Blue Stream tra Russia e TurchiaAccedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e t ... tuttosport.com