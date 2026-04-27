Una donna nota come Freya, modella erotica ed esperta subacquea, è stata coinvolta in un’operazione di sabotaggio al gasdotto North Stream. Un’unità speciale ucraina, incaricata di portare avanti l’attacco, avrebbe reclutato anche civili per preparare l’azione. La notizia si aggiunge a una serie di dettagli riguardanti quella che appare come una delle operazioni più controverse legate alla sicurezza energetica europea.

L’unità d’élite ucraina che fece saltare il gasdotto North Stream reclutò anche dei civili per preparare il sabotaggio e tra questi c’era anche Freya, modella erotica ed esperta subacquea. Lo ha riferito il giornalista del Wall Street Journal Boyan Panchevski, capo corrispondente dall’Europa del Wall Street Journal, nel suo libro sul sabotaggio, The Nord Stream Conspirancy, di cui ha parlato in un podcast con il caporedattore di Bild, Paul Ronzheimer. Secondo Panchevski, Freya (ma il suo vero nome sarebbe Svitlana) era una protagonista della vita notturna di Kiev e lavorava part-time come modella erotica. Era però anche un’appassionata subacquea, e fu proprio questa caratteristica a portarla a unirsi al commando che realizzò l’attentato.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - North Stream: storia di Freya, la modella sexy che fece saltare il gasdotto

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