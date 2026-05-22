Guerra Ucraina - Russia attacco ucraino su un dormitorio studentesco a Lugansk | almeno un morto e 35 feriti

Nella regione di Lugansk, controllata dalle autorità russe, un attacco di droni ucraini ha colpito un dormitorio studentesco. L'edificio ospitava 86 ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Secondo le fonti, almeno una persona è rimasta uccisa e altre 35 sono rimaste ferite a causa dell’attacco. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che hanno riferito di aver ricevuto segnalazioni di danni alla struttura e di interventi di soccorso in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un dormitorio studentesco che ospitava 86 giovani tra i 14 e i 18 anni è stato colpito in un attacco di droni ucraini nella regione ucraina di Lugansk, controllata dai russi. Lo ha reso noto il diplomatico russo Rodion Miroshnik, titolare del dossier sui «crimini» del governo di Kiev, citato dall’agenzia Tass. L’attacco è avvenuto a Starobelsk. Il ministero delle Emergenze ha detto che il corpo di un giovane rimasto ucciso è stato recuperato, mentre le autorità locali riferiscono di almeno 35 feriti. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca degli studenti che mancano all’appello. Cremlino, Kiev deve essere punita per l'attacco al dormitorio Kiev deve essere punita per l'attacco delle forze armate ucraine all’istituto universitario nella regione ucraina di Lugansk, occupata dalla Russia nel 2022. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Guerra Ucraina - Russia, attacco ucraino su un dormitorio studentesco a Lugansk: almeno un morto e 35 feriti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ucraina-Russia, i dronisti che comandano la guerra - In mezz'ora 21/12/2025 Sullo stesso argomento Leggi anche: Attacco con droni a Lugansk: colpito un dormitorio studentesco, almeno quattro morti Ucraina, attacco russo su Ternopil: almeno 12 feritiVenerdì la città di Ternopil, in Ucraina, è stata colpita da almeno 36 droni russi. USA-Iran: Trump dice no a concessioni su nucleare e Hormuz, l’analisi di Valsania. Guerra Ucraina: attacco con 600 droni in Russia con Gigi Donelli. Caso Modena con Ronzulli ed ebola emergenza globale OMS con il virologo Pregliasco. #EffettoNotte: tinyur x.com L'Ucraina porta la guerra a Mosca con uno dei suoi più grandi attacchi di droni sulla capitale, aggiungendo alla nube oscura di ansia sulla Russia reddit Guerra Ucraina Russia, Mosca: 4 morti in raid ucraino su dormitorio studentesco. LIVEZelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'Fsb. Allegato al messaggio su X, il video che mostra il momento in cui i droni colpiscono simultaneamente degli ... tg24.sky.it Ucraina, Zelensky pubblica il video dell’attacco al sito Fsb russo: Centinaia tra morti e feritiZelensky pubblica il video dell’attacco ucraino contro un sito Fsb russo a Kherson: 'Centinaia tra morti e feriti' ... la7.it