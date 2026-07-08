ATA 24 mesi ecco le graduatorie provvisorie | reclamo entro 10 giorni AGGIORNATO con Vibo Valentia

Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi per l’anno scolastico 2026-27. Le graduatorie definitive saranno poi utilizzate per assegnare ruoli e supplenze del personale ATA. Chi desidera presentare reclamo può farlo entro dieci giorni dalla pubblicazione. La pubblicazione include anche l’aggiornamento con i dati di Vibo Valentia. Le graduatorie sono valide per l’intera durata dell’anno scolastico 2026-27.

Sono in pubblicazione le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi, valide per l’anno scolastico 202627. Le graduatorie definitive ATA 24 mesi saranno utilizzate per l’attribuzione dei ruoli e delle supplenze del personale ATA nell’anno scolastico 202627. La possibilità di reclamo è prevista ai sensi dell’articolo 12 dell’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009. Una volta esaminati i reclami e corretti eventuali errori materiali, le graduatorie saranno pubblicate in forma definitiva. Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 3 webinar Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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