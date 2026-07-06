ATA 24 mesi ecco le graduatorie provvisorie | reclamo entro 10 giorni AGGIORNATO con Lecce

Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie per il personale ATA con 24 mesi di servizio per l’anno scolastico 202627. Chi desidera contestare i risultati può presentare un reclamo entro 10 giorni, come previsto dall’articolo 12 dell’ordinanza. La pubblicazione riguarda anche la provincia di Lecce, tra le altre. Le graduatorie sono accessibili online e rappresentano la prima fase del procedimento di aggiornamento delle liste.

Sono in pubblicazione le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi, valide per l’anno scolastico 202627. La possibilità di reclamo è prevista ai sensi dell’articolo 12 dell’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009. Una volta esaminati i reclami e corretti eventuali errori materiali, le graduatorie saranno pubblicate in forma definitiva. Le graduatorie definitive ATA 24 mesi saranno utilizzate per l’attribuzione dei ruoli e delle supplenze del personale ATA nell’anno scolastico 202627. Gli insegnanti italiani lavorano poco, hanno tanto tempo libero, sono immobili e refrattari al cambiamento: tutte bufale. I dati che smentiscono i luoghi comuni. INTERVISTA a Gianluca Argentin Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui gli aggiornamenti su Lecce.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

ATA 24 mesi, ecco le prime graduatorie provvisorie: reclamo entro 10 giorni [AGGIORNATO con Napoli]Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie per il personale ATA con 24 mesi di servizio, valide per l’anno scolastico 2026/27.

ATA 24 mesi, ecco le prime graduatorie provvisorie: reclamo entro 10 giorni [AGGIORNATO con Bari]Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi per l’anno scolastico 2026/27.

Si parla di: Personale ATA: posti disponibili dopo la mobilità 2026 [AGGIORNATO].

ATA 24 mesi, ecco le prime graduatorie provvisorie: reclamo entro 10 giorni [AGGIORNATO con Bari e Rieti]Sono in pubblicazione le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi, valide per l’anno scolastico 2026/27. Avverso le graduatorie provvisorie è possibile presentare eventuale reclamo scritto all’Ufficio ... orizzontescuola.it

Graduatorie ATA 24 mesi, allegato G: ecco a cosa fare attenzione. Le info utili. QUESTION TIME con Dal Pino (Anief) LIVE Martedì 30 giugno alle 15:00Per tutto il personale ATA che è già inserito nelle graduatorie permanenti dei 24 mesi, si apre una finestra operativa fondamentale da non trascurare. Entro il 13 luglio, il personale dovrà accedere a ... orizzontescuola.it