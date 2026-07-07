ATA 24 mesi ecco le graduatorie provvisorie | reclamo entro 10 giorni AGGIORNATO con Trieste

Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie per il personale ATA con 24 mesi di servizio, valide per l’anno scolastico 202627. Le graduatorie sono disponibili online e resteranno aperte per eventuali reclami da presentare entro 10 giorni dall’affissione. L’opportunità di presentare ricorsi è prevista ai sensi dell’articolo 12 dell’ordinanza. La pubblicazione riguarda anche la regione di Trieste, aggiornando le informazioni disponibili.

Sono in pubblicazione le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi, valide per l’anno scolastico 202627. La possibilità di reclamo è prevista ai sensi dell’articolo 12 dell’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009. Una volta esaminati i reclami e corretti eventuali errori materiali, le graduatorie saranno pubblicate in forma definitiva. Le graduatorie definitive ATA 24 mesi saranno utilizzate per l’attribuzione dei ruoli e delle supplenze del personale ATA nell’anno scolastico 202627. Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 3 webinar Gli insegnanti italiani lavorano poco, hanno tanto tempo libero, sono immobili e refrattari al cambiamento: tutte bufale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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