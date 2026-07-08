ATA 24 mesi ecco le graduatorie provvisorie | reclamo entro 10 giorni AGGIORNATO con Pordenone

Le graduatorie provvisorie per il personale ATA con 24 mesi di servizio sono state pubblicate e sono valide per l’anno scolastico 202627. Chi ritiene di avere diritto a un posto può presentare reclamo entro dieci giorni. La pubblicazione riguarda anche la provincia di Pordenone, dove le graduatorie sono state rese disponibili. La procedura di reclamo si basa sull’articolo 12 dell’ordinanza pubblicata.

Sono in pubblicazione le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi, valide per l’anno scolastico 202627. La possibilità di reclamo è prevista ai sensi dell’articolo 12 dell’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009. Una volta esaminati i reclami e corretti eventuali errori materiali, le graduatorie saranno pubblicate in forma definitiva. Le graduatorie definitive ATA 24 mesi saranno utilizzate per l’attribuzione dei ruoli e delle supplenze del personale ATA nell’anno scolastico 202627. Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 3 webinar Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate TFA sostegno XI ciclo: 30. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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