ATA 24 mesi ecco le graduatorie provvisorie | reclamo entro 10 giorni AGGIORNATO con Matera e Vibo Valentia

Notizia in breve

Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi per l’anno scolastico 2026-27. Le graduatorie sono valide per l’attribuzione di ruoli e supplenze del personale ATA. Chi desidera presentare reclamo può farlo entro 10 giorni. Sono state aggiornate anche le graduatorie di Matera e Vibo Valentia. Le graduatorie definitive saranno pubblicate successivamente.