ATA 24 mesi ecco le graduatorie provvisorie | reclamo entro 10 giorni AGGIORNATO con Matera e Vibo Valentia
Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi per l’anno scolastico 2026-27. Le graduatorie sono valide per l’attribuzione di ruoli e supplenze del personale ATA. Chi desidera presentare reclamo può farlo entro 10 giorni. Sono state aggiornate anche le graduatorie di Matera e Vibo Valentia. Le graduatorie definitive saranno pubblicate successivamente.
Sono in pubblicazione le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi, valide per l’anno scolastico 202627. Le graduatorie definitive ATA 24 mesi saranno utilizzate per l’attribuzione dei ruoli e delle supplenze del personale ATA nell’anno scolastico 202627. La possibilità di reclamo è prevista ai sensi dell’articolo 12 dell’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009. Una volta esaminati i reclami e corretti eventuali errori materiali, le graduatorie saranno pubblicate in forma definitiva. Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 3 webinar Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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