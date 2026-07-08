Assicurazione sanitaria personale scolastico consorzio UniSalute-Intesa-Poste vince la gara 320 milioni per coprire ricoveri visite e prevenzione | ecco cosa prevede il piano

Il consorzio tra UniSalute, Intesa e Poste ha vinto la gara per l’assicurazione sanitaria scolastica, con un investimento di 320 milioni di euro. La copertura comprende ricoveri, visite e programmi di prevenzione, garantendo assistenza integrativa al personale scolastico. Nei prossimi mesi, il personale della scuola potrà usufruire di questa assicurazione sanitaria. La gestione del servizio sarà affidata a Consip S.p.A.

Nei prossimi mesi il personale della scuola potrà contare su una copertura sanitaria integrativa. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, tramite Consip S.p.A., ha completato la procedura di affidamento del servizio, aggiudicando l’appalto a un raggruppamento temporaneo di imprese composto da UniSalute S.p.A., Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. e Poste Assicura S.p.A. L’importo complessivo del contratto è di 320 milioni di euro, copre un periodo di quattro anni e riguarda circa 1,25 milioni di lavoratori del comparto scuola. La procedura di gara prevede un premio annuo fisso di 80 milioni di euro. La società aggiudicataria si è impegnata a estendere la copertura fino a 1,4 milioni di persone, qualora il numero degli assistiti dovesse aumentare rispetto alle stime iniziali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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