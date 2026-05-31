Alfabetizzazione sanitaria | la nuova missione educativa della scuola Cosa prevede il Piano Nazionale di Prevenzione

Il Piano Nazionale di Prevenzione integra l'alfabetizzazione sanitaria nel curricolo scolastico, includendo competenze come life skills, health literacy e capacità di fare scelte consapevoli. Queste abilità non sono più considerate opzionali ma parte integrante dell’educazione. La strategia mira a migliorare la preparazione degli studenti in materia di salute, promuovendo un approccio più informato e responsabile alle decisioni legate al benessere personale.

Life skills, health literacy e capacità di scelta consapevole non sono più competenze accessorie nel curricolo scolastico. Il Piano nazionale di prevenzione 2026-2031 le trasforma in obiettivi di sanità pubblica, con standard misurabili e obblighi di rendicontazione per le Regioni. Il concetto tradizionale di educazione sanitaria – quello delle lezioni sporadiche sui pericoli del fumo o sull’importanza della frutta – viene archiviato. Al suo posto il Piano introduce l’approccio globale alla salute, che agisce simultaneamente su quattro ambienti scolastici: formativo (cosa si insegna), sociale (come si relazionano studenti e docenti), fisico (strutture e spazi) e organizzativo (mensa, trasporti, accessibilità). 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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