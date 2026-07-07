Assegnazioni provvisorie il conteggio del quinquennio riparte da zero per il docente di sostegno che ottiene il movimento?

Il docente di sostegno che rientra ancora nel vincolo quinquennale di permanenza sul posto di sostegno può partecipare alla mobilità annuale senza nessuna conseguenza sul calcolo del quinquennio. Una lettrice ci scrive: “Sono un’insegnante di scuola primaria su posto di sostegno, sono entrata di ruolo lo scorso anno scolastico 202425: avendo un bambino di tre anni vorrei presentare domanda di assegnazione provvisoria per avvicinarmi il più possibile a casa. Se ottengo il movimento, dovrò iniziare nuovamente da zero il calcolo del quinquennio su posto di sostegno?. Ho molta confusione in merito”. “Il servizio prestato in assegnazione provvisoria su posti di sostegno e posti di tipo speciale concorre ai fini del rispetto del vincolo quinquennale di servizio su tale tipologia di 20 posti”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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