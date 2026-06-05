Il Napoli punta al giocatore del Bayern Monaco ma occhio alla rivale di Serie A | i dettagli

Da spazionapoli.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli e la Fiorentina sono interessati a Guido Della Rovere, trequartista del Bayern Monaco nato nel 2007. Secondo ‘Sky Sport’, entrambi i club italiani stanno monitorando il giocatore. Non ci sono ancora conferme su eventuali trattative in corso o offerte ufficiali. La scelta del giocatore e le eventuali mosse dei club potrebbero essere annunciate in futuro. Attualmente, Della Rovere è un elemento del settore giovanile del Bayern Monaco.

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Guido Della Rovere piace a Napoli e Fiorentina: secondo ‘Sky Sport’, il trequartista classe 2007 del Bayern Monaco è nel mirino di entrambi i club italiani. Della Rovere al Bayern: i numeri che attirano i viola e gli azzurri. Il giovane cremonese ha collezionato 24 presenze nella seconda squadra bavarese in questa stagione, con 4 gol e 10 assist all’attivo. Numeri che hanno convinto i principali club del nostro campionato a muovere i primi passi concreti. La Fiorentina guida la corsa al momento, forte di un interesse che coltiva da diverso tempo. Il Napoli però non ha abbandonato la pista e rimane in agguato per una possibile accelerazione estiva. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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