Il Napoli e la Fiorentina sono interessati a Guido Della Rovere, trequartista del Bayern Monaco nato nel 2007. Secondo ‘Sky Sport’, entrambi i club italiani stanno monitorando il giocatore. Non ci sono ancora conferme su eventuali trattative in corso o offerte ufficiali. La scelta del giocatore e le eventuali mosse dei club potrebbero essere annunciate in futuro. Attualmente, Della Rovere è un elemento del settore giovanile del Bayern Monaco.

Guido Della Rovere piace a Napoli e Fiorentina: secondo ‘Sky Sport’, il trequartista classe 2007 del Bayern Monaco è nel mirino di entrambi i club italiani. Della Rovere al Bayern: i numeri che attirano i viola e gli azzurri. Il giovane cremonese ha collezionato 24 presenze nella seconda squadra bavarese in questa stagione, con 4 gol e 10 assist all’attivo. Numeri che hanno convinto i principali club del nostro campionato a muovere i primi passi concreti. La Fiorentina guida la corsa al momento, forte di un interesse che coltiva da diverso tempo. Il Napoli però non ha abbandonato la pista e rimane in agguato per una possibile accelerazione estiva. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Spazionapoli.it - Il Napoli punta al giocatore del Bayern Monaco ma occhio alla rivale di Serie A: i dettagli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GORETZKA AL MILAN La VERITÀ che il Bayern NON vuole farvi sapere...

Notizie e thread social correlati

Lukaku, l’addio al Napoli è sempre più vicino: fissato il prezzo del giocatore accostato alla Juve. Tutti i dettagliL'attaccante belga sta per lasciare il Napoli, con le trattative ormai avviate verso la conclusione.

La Juventus punta i fari su Alexander Nubel: il portiere del Bayern Monaco è l’alternativa ad Alisson ma c’è l’ostacolo GuardiolaLa Juventus sta valutando Alexander Nubel come possibile rinforzo tra i pali per la prossima stagione, considerandolo come alternativa ad Alisson del...

Temi più discussi: Vlahovic, Alvarez, Salah, Lewandowski e non solo: i 30 giocatori che animeranno il calciomercato estivo 2026; Inter, per la difesa più Solet di Muharemovic; Da Bisseck a Ruben Dias, Kim e Konate: il grande intreccio di mercato tra Inter, Bayern e Juventus; Spalletti va oltre Alisson: la Juve in corsa per Dibu Martinez.

IL NAPOLI PUNTA UN CLASSE 2007 DEL BAYERN MONACO Si tratta di Guido Della Rovere, uno dei talenti italiani più discussi degli ultimi mesi, ex Cremonese passato al settore giovanile dei bavaresi Secondo ‘Mondo Primavera’, Manna avrebbe inco x.com

Kylian Mbappé ha registrato il più basso tasso di lavoro senza palla tra i centravanti delle cinque leghe principali nel 2025/26 reddit

Calciomercato Napoli, fari puntati su Guido Della Rovere! Sul talento del Bayern Monaco c'è anche l'AtalantaCalciomercato Napoli - In vista del mercato estivo, la SSC Napoli sembra essere già al lavoro per rinforzare la rosa con acquisti importanti. Già a gennaio, visti i numerosi infortuni, il Napoli aveva ... msn.com

Calciomercato Napoli, Manna punta un talento del Bayern MonacoIl Napoli continua a guardare al futuro e a investire sui giovani prospetti più interessanti del panorama internazionale. Tra i nomi finiti nel mirino del direttore sportivo Giovanni Manna c’è ... magazinepragma.com