Asili nido ancora lontani dal target 31,6% l’abbandono scolastico cala all’8,2% ma restano ampi divari regionali Il rapporto Istat

L’Istat ha pubblicato il Rapporto SDGs 2026, che monitora l’andamento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 in Italia. Analizziamo nel dettaglio il Goal 4, dedicato all’istruzione, per capire a che punto si trova la scuola italiana sulla base dei dati ufficiali. I numeri raccolti dall’ISTAT mostrano una situazione eterogenea, con traguardi europei già raggiunti e altre aree in cui le difficoltà persistono, specialmente per quanto riguarda le differenze geografiche e di genere. Partiamo dai più piccoli. Nell’anno educativo 20232024, i posti nei servizi per la prima infanzia coprono il 31,6% dei bambini tra zero e due anni. Siamo distanti dal traguardo europeo del 50% previsto per il 2030, e le distanze tra le regioni restano ampie. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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