Sensibili all’ambiente ma lontani dal mercato | il rapporto tra giovani e energia

Da ilsole24ore.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'analisi recente rivela che solo una piccola percentuale di giovani sceglie consapevolmente il proprio fornitore di energia, mentre circa un terzo non conosce i propri consumi annuali. Nonostante siano spesso sensibili alle tematiche ambientali, molti ragazzi non si informano o non agiscono attivamente nel settore energetico. Questi dati mostrano un rapporto ancora limitato tra i giovani e il mondo dell’energia, evidenziando una mancanza di coinvolgimento e di consapevolezza sui propri consumi.

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Solo uno su sei sceglie autonomamente il proprio fornitore di energia. Un terzo non conosce nemmeno i propri consumi annuali. Eppure la stessa generazione si dichiara la più attenta alle sorti del pianeta. È il paradosso dei giovani italiani e l’energia, fotografato dalla ricerca “Giovani e mercato energetico in Italia: atteggiamenti, scelte e barriere nella transizione energetica”. Lo studio, condotto su un campione di 602 giovani tra i 18 e i 34 anni, è stato presentato alla Luiss e promosso dalla Fondazione Enel. Vediamo i numeri. Il livello di conoscenza del mercato energetico si ferma a 2,7 su una scala da 1 a 5. La capacità di leggere una bolletta scende ancora: 2,6. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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