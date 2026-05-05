In molte aree urbane, un bambino su cinque non riesce a trovare un posto in un nido, mentre i costi elevati rappresentano un ulteriore ostacolo per le famiglie. In provincia, la situazione si fa ancora più complessa, con barriere che vanno oltre le questioni economiche. Di conseguenza, circa una famiglia su dieci sceglie di non iscrivere i propri figli ai servizi all’infanzia. La differenza tra città e provincia si riflette in divari ancora evidenti.

Pochi “nidi“ in città (uno su cinque non ha trovato posto) e troppo cari. Ma in provincia gli ostacoli sono ancora di più e non “solo“ di natura economica. Ad accendere un faro sulla genitorialità - in vista della Giornata Internazionale della Famiglia - è un’indagine dell’Evaluation Lab di Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore per Fondazione Cariplo. Sono stati interpellati 1.700 cittadini residenti nel territorio di riferimento della Fondazione Cariplo (Lombardia e province piemontesi di Novara e Verbano-Cusio-Ossola) e nelle province limitrofe (Vercelli, Alessandria, Biella, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Rovigo, Verona e Trento).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il nido che non c’è e i servizi costosi. Una famiglia su 10 non iscrive i figli. E restano i divari tra città e province

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