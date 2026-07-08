Ascolti tv martedì 7 luglio | Mondiali 2026 Che ci faccio qui Memories

Martedì 7 luglio 2026, i programmi più seguiti in prima serata sono stati i Mondiali di calcio trasmessi su Rai 1, con ascolti elevati. Tra gli altri programmi, sono stati trasmessi anche “Che ci faccio qui” e “Memories”. I dati di ascolto e share indicano che le partite dei Mondiali hanno ottenuto i risultati più alti, superando gli altri programmi della serata. Nessun dettaglio specifico sui numeri numerici di ascolto è stato reso pubblico.

Ascolti tv martedì 7 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 7 luglio 2026? Su Rai 1 sono andati in onda i Mondiali di calcio 2026. Su Rai 3 Che ci faccio qui. Su Rete 4 Le grandi domande di Freedom. Su Canale 5 Memories. Su Italia 1 E alla fine arriva Polly. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 7 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv martedì 7 luglio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

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