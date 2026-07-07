Torna questa sera, martedì 7 luglio, l'appuntamento con Che Ci Faccio Qui, la trasmissione d'inchiesta firmata Indigo Stories che su Rai 3 continua a indagare i confini più affascinanti dell'esistenza umana. Il giornalista e conduttore Domenico Iannacone accende i riflettori su una nuova, straordinaria testimonianza di vita, invitando il pubblico a riflettere con profondità sul significato del "limite": è davvero un confine insuperabile, o dipende esclusivamente dallo sguardo con cui scegliamo di osservare un corpo? In questa puntata, intitolata "La forma perfetta", il programma si addentra in un percorso esistenziale fuori dal comune, dove la disabilità smette di essere un'etichetta per trasformarsi in una danza espressiva che ridefinisce il rapporto tra individuo e mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Che ci faccio qui, Domenico Iannacone su Rai 3, le anticipazioni del 7 luglio

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CHE CI FACCIO QUI CON DOMENICO IANNACONE RAITRE - LA VOCE DELLO SPETTACOLO

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