Ascolti tv La7 prime time da urlo | Mentana Gruber e i big della Rete di Cairo sul podio - Battute Italia 1 Rete 4 e Rai2 - Palinsesti da M – Il Figlio del Secolo a P2 – l’ombra sulle stragi e Tutte le novità

La7 ha annunciato i programmi della prossima stagione televisiva, con un focus su prime time di rilievo. Tra i protagonisti, Mentana, Gruber e altri giornalisti di punta occupano le prime posizioni negli ascolti. La rete si posiziona sopra Italia 1, Rete 4 e Rai2 in termini di audience. Tra le novità ci sono ritorni di programmi e nuove produzioni, tra cui approfondimenti su eventi storici e questioni di attualità. La programmazione si conferma orientata a un pubblico interessato a informazione e analisi.

La7 ha presentato i palinsesti della prossima stagione, tra grandi ritorni e qualche novità. Ecco tutti i programmi in arrivo La7, tra palinsesti e i trend degli ascolti tv La7 presenta i palinsesti della nuova stagione all'insegna del 'squadra che vince non si cambia'. Restano tutti i big de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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