LA7 si posiziona come la terza rete nel prime time, secondo quanto dichiarato dal presidente di Rcs Mediagroup. Durante la presentazione dei nuovi palinsesti, ha affermato che la strategia della rete rimarrà invariata, sottolineando la continuità nel suo approccio. La dichiarazione è stata fatta a margine di una conferenza stampa dedicata alle nuove programmazioni, senza ulteriori dettagli sui cambiamenti futuri.

Urbano Cairo, presidente di Rcs Mediagroup, ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione dei nuovi palinsesti dei LA7: guarda il video. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Cairo: "LA7 è diventata la terza rete nel prime time. Squadra che vince non si cambia"

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