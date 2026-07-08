Ascolti tv La7 prime time da urlo | Italia 1 Rete 4 e Rai2 ko - Palinsesti da M – Il Figlio del Secolo a P2 – l’ombra sulle stragi e Tutte le novità

Da ilgiornaleditalia.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La7 ha annunciato i palinsesti per la prossima stagione, con un focus su programmi di successo e alcune novità. Nel prime time, i dati di ascolto mostrano una forte preferenza per i programmi trasmessi, mentre le reti concorrenti come Italia 1, Rete 4 e Rai2 hanno registrato cali di audience. Tra le novità previste ci sono nuovi titoli e ritorni di alcuni show, mentre alcune produzioni precedenti sono state confermate. La programmazione si concentra su contenuti che attirano ampi segmenti di pubblico.

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La7 ha presentato i palinsesti della prossima stagione, tra grandi ritorni e qualche novità. Ecco tutti i programmi in arrivo La7, tra palinsesti e i trend degli ascolti tv La7 presenta i palinsesti della nuova stagione all'insegna del 'squadra che vince non si cambia'. Restano tutti i big de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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